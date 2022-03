Brabant kiest: stembureaus geopend voor gemeenteraadsverkiezingen

04.45

In en bij veertig NS-stations zijn woensdag stemlokalen ingericht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vroege vogels konden in Breda en Nijmegen al terecht vanaf kwart over vijf 's nachts. "We willen iedereen de gelegenheid geven om te stemmen. Een stem uitbrengen voor het werk of juist liever na het werk, het kan allebei gewoon op het station", zei Jeannette Singewald, stationsmanager van Breda. De meeste stembureaus in of bij de stations zetten de deuren open om halfacht uur en zijn dan bemenst tot negen uur 's avonds.