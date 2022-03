Ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters krijgt meeste stemmen

Oud-wethouder Guido Schoolmeesters (Foto: Alice van der Plas)

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Someren is voormalig wethouder Guido Schoolmeesters als grote winnaar uit de bus gekomen. Zijn partij de Gemeenschapslijst won de verkiezingen, mede dankzij Schoolmeesters die in zijn eentje 1229 stemmen kreeg.