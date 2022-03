OG3NE heeft nieuwe single én duikt weer de theaters in: 'Voelt zo lekker!'

Alsof er nooit corona was, doen de zangeressen van OG3NE vrijdagavond een soundcheck in de schouwburg in Tilburg. Vorige week begonnen de zussen uit Fijnaart aan twee theatertours. En alsof dat niet genoeg reden is om heel erg blij te zijn, kwam vrijdag ook nog eens de nieuwe single 'Veel Te Snel' uit. "Dit voelt zo lekker", zegt een stralende Amy.

Tijdens de soundcheck vervolgt Amy: "Om nu weer publiek te zien dat reageert op je shows, dat is waanzinnig leuk!"

Met beide tours gaat het trio in totaal bijna 40 theaters langs. Het is dus alles behalve rustig opstarten na de coronatijd voor de dames. "Zo gaat dat altijd met ons", lacht Lisa. "Dat is zo in dit vak. Het is alles of niets! We hebben alle energie opgespaard om die er nu weer in te gooien."

En die energie mag er dus uit in niet één, maar twee theatertours. Een van de shows is Nederlandstalig. Het zangtrio wil met deze voorstelling in het muzikale verleden van Nederland duiken en de liedjes verpakken in een 'OG3NE-jasje.