Eerherstel voor ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters: 'Ik wil terug'

Oud-wethouder Guido Schoolmeesters (foto: Alice van der Plas).

Het kan verkeren in de Somerense politiek. Waar Guido Schoolmeesters ruim een jaar geleden wegens een integriteitskwestie als wethouder werd ontslagen, won hij met De Gemeenschapslijst afgelopen week de gemeenteraadsverkiezingen. Schoolmeesters is duidelijk over zijn ambitie: "Ik wil weer wethouder worden. Men wil mij overduidelijk terug."

Daags na de verkiezingen is Schoolmeesters amper bekomen van de uitslag. 1229 voorkeursstemmen mocht hij bijschrijven, een record. Hij ziet het als een vorm van eerherstel, een steun in de rug. "Het is een signaal van de kiezer", zegt hij. Wat voor signaal dan? "Dat ze mij terug willen. Dat lijkt me duidelijk." Dat zit zo: Schoolmeesters heeft op zijn zachtst gezegd een turbulent jaar achter de rug. Als wethouder werd hij ruim een jaar geleden door de gemeenteraad weggestuurd wegens een integriteitskwestie. Volgens een onderzoeksrapport trok hij zijn zoon en een bouwbedrijf voor bij een project met startershuizen.

"Ik ging de verkiezingen in met het gevoel: kiezer, zeg maar wat je ervan denkt."

Het ontslag vecht hij juridisch aan. Een strijd die Schoolmeesters naar eigen zeggen heel veel energie en geld kost. "Ik heb tot nu toe 35.000 euro aan rechtszaken uitgegeven. Ik ben onterecht weggestuurd." De gemeenteraadsverkiezingen zag hij als meetpunt: "Ik ging de verkiezingen in met het gevoel: kiezer, zeg maar wat je ervan denkt. Als jullie me niet in de raad willen, is dat ook duidelijk. Maar dat is nu zeker niet het geval."

"Ik heb me een jaar lang genaaid gevoeld, maar nu is het pure opluchting."

In zijn eentje was Schoolmeesters goed voor 1229 stemmen, omgerekend 2,5 zetels. Zijn partij behaalde zes zetels en is daarmee veruit de grootste. De Gemeenschapslijst komt vrijwel zeker in de coalitie. Gesprekken daarover zijn zondagochtend begonnen. "De kiezer heeft gesproken", zegt Schoolmeesters. "Ik kan me niet herinneren dat iemand in Someren zoveel voorkeursstemmen kreeg. Eindelijk gerechtigheid, zo voelt het. Ik heb me een jaar lang genaaid gevoeld, maar nu is het pure opluchting. Dit is een persoonlijke overwinning."

"Ik ben bereid zonder wrok met elkaar weer aan de slag te gaan."