'Ik zei dat Ajax kampioen wordt, maar kom daar langzaam beetje op terug'

Blijdschap bij Carlos Vinícius, Erick Gutiérrez en Armindo Bruma (foto: ANP 2022/Jeroen Putmans).

De clubiconen Willy en René van de Kerkhof zien een positieve vibe bij 'hun' PSV en dat belooft volgens hen veel goeds. De Eindhovense voetbalclub liet zondag weinig heel van Fortuna Sittard (5-0) en houdt zo druk op koploper Ajax. Die lijstaanvoerder morste bijna dure punten tegen Feyenoord.

"Ik heb altijd gezegd dat Ajax dit seizoen kampioen wordt, maar daar kom ik langzaam een beetje op terug", vertelde René maandagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' bij Omroep Brabant. "PSV speelde donderdag al een fantastische wedstrijd in de Conference League en zondag was het ook leuk. Deze week is er interlandvoetbal, maar in april moet het voor PSV gaan gebeuren."

"PSV'ers groeien naar een grootse vorm."

Ook broer Willy heeft het gevoel dat PSV best nog wel kampioen zou kunnen worden. "Ajax hoeft maar twee keer gelijk te spelen", legt de middenvelder van weleer uit. "Ajax hoeft niet per se te verliezen. En PSV moet blijven winnen. De laatste weken ben ik hoopvol gestemd, want PSV heeft allemaal goede wedstrijden gespeeld. Ook zondag weer. Ik zie dat de spelers naar een grootse vorm groeien." Ajax maakte zondag, tijdens de topper tegen Feyenoord, opnieuw geen grootse indruk. "Feyenoord had zeker een punt verdiend", meent René. "En een strafschop. Het was een mooie topper om te zien, met Feyenoord als betere ploeg. Ajax was lucky. Feyenoord heeft onverdiend verloren, helaas. Puntenverlies van Ajax had PSV een nog betere uitgangspositie opgeleverd."

"RKC heeft weer een beetje ademruimte."

Ook RKC Waalwijk maakte afgelopen weekend indruk. Subtopper Vitesse, dat in de Conference League veel indruk maakte, werd in Arnhem met 2-1 geklopt. "Dat was zeker knap", blikte René terug. "Ik had dit niet verwacht, dit was een mooie overwinning op Vitesse. RKC krijgt zo weer een beetje ademruimte in de strijd tegen degradatie." RKC staat veertiende in de Eredivisie met 27 punten uit 27 wedstrijden. De ploeg van coach Joseph Oosting heeft nu vijf punten afstand tot de degradatiezone.

"Het gaat de goede kant op bij Willem II."