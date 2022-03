Moordzaak Heidy Goedhart: OM accepteert vrijspraak van ex-verdachte

Het Openbaar Ministerie (OM) legt zich neer bij de vrijspraak van Wim S. voor de moord op zijn vriendin Heidy Goedhart in Kaatsheuvel. Het OM ziet toch af van cassatie bij de Hoge Raad en daarmee is de vrijspraak onherroepelijk geworden.

Het OM laat na 'grondige bestudering' van het arrest weten dat het te weinig kans ziet op een succesvol cassatieberoep in de zaak tegen Wim S. Hij werd op 16 februari door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken. Het OM had 17,5 jaar celstraf geëist tegen S. en kondigde enkele dagen na de uitspraak aan dat het zich daar niet bij zou neerleggen.

Moord niet vastgesteld

Op 19 december 2010 werd de 34-jarige partner van S. in de tuin met een steen op het hoofd geslagen en gewurgd. Hun kinderen, twee jaar oud en nog geen zes maanden, lagen boven in bed. Na de moord heeft S. volgens het OM een inbraak in scène gezet om het misdrijf te verhullen.

Het Haagse hof kon niet vaststellen of S. de moord in Kaatsheuvel heeft gepleegd, zoals het OM en de familie van het slachtoffer stellen, of dat Goedhart is gedood door een inbreker.

Mr. Big-methode

S. biechtte in 2014 de moord op tegenover undercoveragenten in het Spaanse Marbella. Maar volgens het hof is S. daarbij mogelijk onder druk verleid tot een moordbekentenis. Daarom telde het undercovertraject, ook wel bekend als de Mr. Big-methode, niet mee als bewijs. Ook de overige bewijsmiddelen bleken onvoldoende om tot een veroordeling te komen.

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde S. in 2018 tot twintig jaar cel. In 2019 vernietigde de Hoge Raad deze uitspraak. Volgens de Hoge Raad moest er beter worden gemotiveerd of de verklaringsvrijheid van S. is geschonden tijdens de undercoveroperatie.

