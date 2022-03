Carjacker die Peter Stolzenbach doodreed krijgt celstraf

De man die afgelopen zomer Peter Stolzenbach doodreed in Den Bosch, moet 15 maanden de cel in. Daarbovenop krijgt hij 15 maanden voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. Ook moet H. zich psychiatrisch laten behandelen.

Op 1 augustus vorig jaar kreeg H., die drie dagen daarvoor uit een psychiatrische kliniek was ontslagen, eerst een ongeluk met zijn eigen auto. Hij liet de beschadigde auto achter en dwong vervolgens de bestuurder van een Range Rover te stoppen. Daarin ging hij ervandoor.

Even later, op de Hervensebaan in Den Bosch, ging het helemaal mis. H. reed op volle snelheid door rood en botste op een andere auto. De bestuurder daarvan, de 50-jarige Bosschenaar Peter Stolzenbach, kwam daardoor dus om het leven. De zaak kreeg veel belangstelling, omdat Stolzenbach als eigenaar van tuincentrum GroenRijk een bekende en geliefde naam was in de omgeving.

Bewuste risico's

De advocaat van H. beweerde eerder dat hij tijdens het ongeluk in een psychose verkeerde en dacht dat hij achtervolgd werd. Daardoor zou hij volledig ontoerekeningsvatbaar zijn. Daar gaat de rechter niet in mee. "Uit onderzoek blijkt dat de verdachte bewust risico's heeft genomen door na twee nachten zonder slaap in de auto te stappen. Ook wist hij dat hij hallucineerde en nam hij medicijnen, waarvan hij wist dat die zijn rijvaardigheid konden beïnvloeden."

Toch ligt de uiteindelijke straf lager dan de door het Openbaar Ministerie geëiste vier jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. Dat komt doordat H. volgens de rechter wel degelijk verminderd toerekeningsvatbaar was. "De verdachte is niet achter het stuur gestapt om willens en wetens de verkeersregels aan zijn laars te lappen. Hij heeft het ongeluk niet met opzet veroorzaakt." Daarnaast weegt volgens de rechter ook mee dat H. een blanco strafblad heeft.

Geen locatieverbod

Naast de celstraf, zal H. zich ook psychiatrisch moeten laten behandelen en wordt zijn rijbewijs voor vier jaar ingenomen. Daarentegen legt de rechter hem geen locatieverbod op rondom het tuincentrum.

Een gevoelige beslissing, vond ook de rechter. "De nabestaanden hebben hier nadrukkelijk om gevraagd, om in de toekomst niet onverwacht oog in oog te staan met de verdachte. Alleen zo'n verbod kun je alleen opleggen als het risico bestaat dat iemand opnieuw een misdrijf zal begaan op die bepaalde plek." Dat is volgens haar hier niet het geval.

Dat de straf lager uitvalt, zal een klap zijn voor de nabestaanden van Stolzenbach, die emotioneel de rechtszaal verlieten. De dochter van het slachtoffer had tijdens een eerdere rechtszitting in Den Bosch al gezegd: "Ik ben ontzettend verdrietig en boos. Geen straf zal hoog genoeg zijn."

Bij het afscheid van Stolzenbach stonden honderden mensen langs de route.