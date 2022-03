Meisje (17) dat Jordy doodstak krijgt hulp: 'Niemand heeft dit zo gewild'

Het 17-jarige meisje dat afgelopen zaterdag Jordy Gruijters doodstak in het centrum van Rosmalen, krijgt op dit moment begeleiding van een familierechercheur. En dat is hard nodig, vertelt haar advocaat Robert van 't Land. "Dit heeft ook op haar een enorme impact."

Het OM omschrijft die reactie als 'noodzakelijk en passend' en heeft daarom het 17-jarige meisje vrijgelaten. Voor haar advocaat, komt die conclusie niet als een verrassing. "De camerabeelden hebben we nog niet gezien. Maar dit komt precies overeen met wat zij heeft verteld over die avond."

Dat laatste is volgens de advocaat verstandig voor alle partijen. "De afgelopen dagen zijn er veel verhalen in de media verschenen. Vooral vanuit de familie van Jordy. Maar er zijn altijd twee kanten."

De 17-jarige verdachte is op dit moment thuis, waar zij en haar gezin begeleiding krijgen. "Er is een familierechercheur aangesteld die hulp biedt. De komende tijd moeten ze tot rust komen en alles een plekje geven."

Toch wil de advocaat op dit moment niet veel meer kwijt over de zaak. "Alles wat je zegt, zorgt voor meer pijn en onrust. En het is al zo triest. Ik denk dat het nu belangrijk is dat iedereen het op zijn eigen manier kan verwerken. Daarom zijn wij wat terughoudender."

Het besluit van het OM om de 17-jarige verdachte vrij te laten, zorgde bij de nabestaanden van Jordy voor verbijstering. "Zijn moeder had er geen woorden voor", liet advocate Priya Soekhai weten.

"In de ogen van de familie probeerde Jordy het lichaam te beschermen van zijn zwangere vriendin die bloedend op de grond lag. Dit wordt even te veel voor de moeder. Haar dochter is jarenlang gepest door de verdachte, haar zoon is neergestoken en nu dood. En dan nu deze voorlopige conclusie van het OM."

