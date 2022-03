Detective over kunstroof: ‘Breng het terug want je krijgt er niks voor'

“Een nutteloze actie, waarschijnlijk uitgevoerd door jonge jongens die geen idee hebben”, zo noemt kunstdetective Arthur Brand de kunstroof uit een Eindhovense galerie dinsdagavond. Bij de inbraak werden zes schilderijen gestolen, waarvan vijf van de bekende Eindhovense kunstenaar Cornelis le Mair.

Galeriehouder Jan van de Loo van VDL Art in de Heuvelgalerie merkte dat de werken verdwenen waren toen hij woensdagochtend zijn galerie binnenkwam. De schilderijen zijn in totaal tussen de 50.000 en 60.000 euro waard.

Geen liefhebber

Kunstkenner Brand staat te kijken van de roof. “Dit is vrij uitzonderlijk, een kunstroof gaat meestal om wat belangrijkere werken. Zo duur zijn deze schilderijen ook weer niet”, aldus Brand. Volgens hem wordt dit soort kunst wel vaak gestolen als ‘bijvangst’ bij een woninginbraak, maar zelden uit een galerie.

Zou de dader een liefhebber van het werk van Le Mair kunnen zijn? Brand: “Dat kan ik me niet voorstellen, want een liefhebber wil het werk graag laten zien. Dat kan nu niet, want dan weet iedereen dat je het gestolen hebt. Als liefhebber of verzamelaar kun je een schilderij van Le Mair beter kopen.”

‘Hele mooie schilderijen’

Brand vermoedt dat de roof het werk is van ‘jonge jongens die geen idee hebben’. “Het is een spontane actie geweest, misschien dachten ze dat kunst altijd veel geld waard is.” Maar de kans dat ze de werken kunnen verkopen, acht Brand nul. “Je krijgt er niks voor. Een enkele keer koopt een topcrimineel gestolen kunst om te onderhandelen over strafvermindering, maar dan moet je niet met dit soort werk aankomen.”

Waarmee hij overigens geen kritiek uit op het werk van Le Mair: “Dit zijn echt heel mooie schilderijen, als Le Maire in een andere tijd geboren was zou hij wereldberoemd geweest zijn.”

‘Breng ze terug’

Brand adviseert de daders de schilderijen terug te brengen. “Zet ze ’s nachts voor de deur van de galerie, breng ze terug. Dan heb je nog kans dat het onderzoek stopt. Dit is verdrietig voor iedereen, ik gun het niemand.”

