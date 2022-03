Giel bakt de lekkerste worstenbroodjes: 'Goed deeg en gehakt gebruiken'

De 22-jarige Giel Vermeulen staat nog te stralen. De jonge bakker van bakkerij Bakkertje Deeg in het vestingstadje Heusden heeft de jaarlijkse strijd om het beste worstenbroodje gewonnen. Volgens Giel is er geen geheim van hoe je dat voor elkaar krijgt: "Gewoon goed deeg en gehakt gebruiken."

Tijd om uit te slapen had Giel niet na de verkiezing tot bakker van het beste Brabantse worstenbroodje. Donderdag stond hij alweer om zes uur in de bakkerij om 700 worstenbroodjes te bakken. Giel, die pas 22 is, zit al zeven jaar in het bakkersvak. Eerst als leerling en de laatste vier jaar als fulltime bakker.

De ochtend nadat Giel de prestigieuze prijs in de wacht sleepte, voelt het nog steeds onwerkelijk voor hem: "Ja super, ik kan het nog maar nauwelijks geloven. Het is nog steeds een beetje wennen." Zelf lust Giel ook graag een worstenbroodje, maar niet te veel, want dan word je te dik, grapt hij.