Raadslid lag wakker van onderzoek ronselpraktijken: 'Niks verkeerds gedaan'

Alperen Yilmaz (23) is opgelucht (foto: Erik Peeters).

Het nog maar net gekozen gemeenteraadslid Alperen Yilmaz (23) uit Bergen op Zoom reageert opgelucht nu blijkt dat hij niks verkeerds heeft gedaan bij de verkiezingen. “Ik ben blij dat het onderzoek voorbij is. Ik heb er nachten niet van kunnen slapen.” Even leek er aan zijn droomstart als jongste raadslid een abrupt einde te komen.

Dagenlang lag Yilmaz onder vuur vanwege de beschuldiging van het ronselen van stemmen voor zijn partij GBWP (Gemeente Belangen Werknemers Partij). Woensdagavond kwam justitie met de conclusie naar buiten dat er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld. Yilmaz was uitzinnig tijdens de uitslagenavond. GBWP werd opnieuw de grootste. Toen ook nog eens de voorkeursstemmen waren geteld, kon de nummer 23 van de kieslijst het maar amper bevatten dat hij met 365 stemmen een raadszetel won. De vreugde voor de student commerciële economie kon niet op.

"Het was puur gemunt op onze partij."

Totdat burgemeester Frank Petter afgelopen maandag een anonieme melding kreeg over mogelijke fraude in twee stemlokalen in de wijk Gageldonk. Er was zo vaak met een volmacht gestemd dat de burgemeester het niet vertrouwde en aangifte deed. Nota bene op de verjaardag van Alperen Yilmaz. “Dat was een onwerkelijk moment. In eerste instantie heb je niet eens door dat het over jezelf gaat. Daarna krijg je te horen dat het puur gemunt is op de GBWP. De feeststemming was meteen voorbij”, vertelt hij tegen Omroep Brabant.

"Als ik hier loop, word ik door iedereen begroet."

“Ik zie de beschuldigingen als jaloezie. Op de twee stemlocaties zijn sommige partijen flink wat stemmen kwijtgeraakt die uiteindelijk naar mij zijn gegaan.” Yilmaz wil niet hardop zeggen of de anonieme melder gezocht moet worden bij een van de verliezers. “Maar het is niet netjes als je ziet wat voor schade je toebrengt aan een partij en een kandidaat. Maar hij komt zichzelf de komende periode nog wel tegen.” Yilmaz, van Turkse komaf, was zelf helemaal niet verbaasd over de voorkeursstemmen. Het aantal viel hem zelfs nog wat tegen. “De afgelopen maanden heb ik hard aan de verkiezingscampagne gewerkt. Ik heb een bekend gezicht in de buurt. Als ik hier in Gageldonk loop, word ik door heel veel mensen begroet of automobilisten toeteren even.”

"Ik zit in mij afstudeerperiode van school."

De jonge politicus timmert in Bergen op Zoom al jaren aan de weg als vrijwilliger. Zo is hij scheidsrechter bij voetbalclub SV Dosko en streetcoach bij welzijnsorganisatie WijZijn Traverse Groep. “In 2019 ben ik zelfs als vrijwilliger van het jaar gekozen”, zegt hij trots. Het Openbaar Ministerie controleerde woensdagavond alle volmachten en bracht een aantal huisbezoeken. Er werd geen enkel bewijs voor ronselpraktijken gevonden. Een last viel van Yilmaz' schouders, maar het kwaad was al geschied. ”Ik zit in mijn afstudeerperiode. De afgelopen dagen was ik niet gemotiveerd om de boeken weer te openen. Daarvoor was ik te verdrietig.”

"Mijn verjaardag ga ik nog vieren."