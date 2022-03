Kinderopvangplaatsen in gevaar door personeelsgebrek: 'Een enorme puzzel'

Kinderopvangorganisaties in Brabant moeten alle zeilen bijzetten om de opvang draaiende te houden. Corona zorgt voor een hoog ziekteverzuim en nieuwe medewerkers zijn heel moeilijk te vinden. “Het is keihard werken om iedere dag genoeg pedagogisch medewerkers op de groep te hebben.”

“Maar ook wij hebben onlangs een brief moeten sturen naar ouders dat we enorm ons best doen om de planning rond te krijgen. Het is een gigantische puzzel, iedere dag weer. Het is keihard werken om iedere dag voldoende pedagogisch medewerkers op de groep te hebben. Ook bevoegde mensen van kantoor worden ingezet om het rond te krijgen.”

Woordvoerder Ries van den Heuvel: “Het is altijd de vraag: hoe kunnen we locaties verantwoord open houden? Als we te weinig mensen op de groep hebben, waardoor we niet aan regelgeving voldoen, dan sluit een groep tijdelijk. Dat kondigen we zo vroeg mogelijk aan bij ouders. Maar dat probleem speelt gelukkig niet altijd."

Ook bij Korein Kinderplein is de planning een grote uitdaging. Met 110 vestigingen en 1200 medewerkers verzorgen ze kinderopvang in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Zij moeten soms groepen tijdelijk sluiten.

Corona is een belangrijke boosdoener, want door hoog ziekteverzuim piept en kraakt de kinderopvang aan alle kanten. Ondertussen neemt de vraag naar opvang toe, want vergoeding van kinderopvang wordt door de overheid in stappen verhoogd tot 95 procent voor werkende ouders.

Ook extra geld dat de overheid heeft vrijgemaakt om onderwijspersoneel te werven, speelt de kinderopvang parten.

Van den Heuvel: “Ik begrijp dat het onderwijs mensen nodig heeft, maar dat voelen wij ook.” Dat herkent Van Heek. “Samen met onderwijs en zorg vissen we in dezelfde vijver van medewerkers. Dat zijn de mensen die iets willen betekenen voor de maatschappij.”

Een oplossing is niet in zicht. Bij Kober wordt nagedacht over het opzetten van duo-opleidingen waarbij mensen worden opgeleid tot bijvoorbeeld pedagogisch medewerker én onderwijsassistent. “Door deze banen te combineren, hopen we extra mensen te trekken.”

Tegelijk zetten ze in op behoud van medewerkers met ontwikkelingskansen. Ook is er meer aandacht voor gezondheid op het werk. Van den Heuvel: “Maar ook na deze coronapiek is er nog steeds heel veel werk en blijven er vacatures die niet ingevuld zijn.”

LEES OOK:

Ouders krijgen te horen dat kinderopvang stopt: 'Tranen hebben gevloeid'

Ouders én scholen met handen in het haar na sluiten kinderopvang