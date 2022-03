Verongelukte Yusef (16) was een echte knuffelbeer, zeggen zijn vriendinnen

Links de gedenkplek voor Yusef op school en rechts die op de Stokhasseltlaan De plek van het ongeval, waar net bloemen worden neergelegd (foto: Collin Beijk) Het gedenkplekje voor Yusef voor het tuincentrum (foto: Collin Beijk) Volgende Vorige 1/3 Links de gedenkplek voor Yusef op school en rechts die op de Stokhasseltlaan

Het nieuws dat de 16-jarige Yusef woensdagmorgen is omgekomen bij een verkeersongeval op Stokhasseltlaan in Tilburg, is hard aangekomen bij zijn klasgenoten. De jongen werd aangereden voor de poort bij tuincentrum GroenRijk waar hij een snuffelstage deed. "Hij had gisteren eigenlijk geen zin om te gaan. Was hij maar thuisgebleven."

Ze waren goede vriendinnen van Yusef en zaten drie jaar bij hem in de klas op het Praktijkcollege aan de Brittendreef. Haillie, Selina en Randa staan op de plek waar hun vriend omkwam. Een van de moeders is mee, ze wilden niet alleen naar deze vreselijke plek.

"Yusef stond voor iedereen klaar."

De tranen staan in hun ogen als ze een knuffelbeertje en kaart ophangen: "Yusef was ook onze knuffelbeer, we noemden hem ook wel papa Yusef", vertelt Hailie met een voorzichtige lach op haar gezicht. "Hij stond voor iedereen klaar. Zelfs als je ruzie met hem had, hielp hij je toch", vervolgt Randa. Ruzie was sowieso niets voor hun vriend. "Dan moest je echt je best doen en had je het er zelf naar gemaakt", zegt Selina. De meiden omschrijven hun klasgenoot als zorgzaam en een echte allemansvriend. "Vorige week heeft hij mij nog thuisgebracht in het donker, zo was hij", vertelt Hailie.

"Hij vond deze weg gevaarlijk en had liever niet dat we hier fietsten."

Volgens zijn vriendinnen lette Yusef goed op in het verkeer. "Als wij door rood fietsten, bleef hij altijd op groen wachten en kregen we op ons kop", vertellen ze. "Hij vond deze weg gevaarlijk en had liever niet dat we hier reden." Hailie vindt het wrang dat hij juist op deze plek is aangereden. "Maandag stonden we nog samen te dansen en zingen midden op een rotonde hier vlakbij."

Bloemen en knuffels bij de plek waar Yusef aangereden werd (foto: Collin Beijk)

Op school is een gedenkplek ingericht voor Yusef. "Er ligt ook een basketbal bij, hij was daar echt dol op en hoopte ooit basketballer te worden." Ook zijn andere klasgenoten zijn enorm aangedaan vertellen zijn vriendinnen. "We hebben het condoleanceboek getekend voor zijn ouders en bloemen gehaald." Die willen ze later langsbrengen.

"Er zat niemand op zijn stoel vandaag."

Volgens zijn vriendinnen gaat Yusef enorm gemist worden. "Hij zorgde voor vrolijkheid en hij merkte het meteen als er iets was en dan kreeg je een knuffel", vertelt Selina terwijl de rest knikt. "Er zat ook niemand op zijn stoel vandaag, dat zal echt zijn plek blijven." De jonge Tilburger deed een snuffelstage bij tuincentrum GroenRijk. Woensdag zou zijn vierde dag zijn. Eigenaar Luc van de Noort: "We hadden een feest gepland vanavond vanwege ons 25-jarig bestaan, maar nu richten we een gedenkplek in en zullen we zeker stilstaan bij zijn overlijden."

"Dat bonsaiboompje gaat alsnog naar zijn moeder."

Sandra (49) werkte vorige week nog met Yusef bij GroenRijk. Ze is zelf moeder en heeft beroerd geslapen. "Hij had niet veel met planten, maar vond bonsaiboompjes mooi. Hij heeft wel drie keer gezegd dat hij er eentje voor zijn moeder wilde kopen", vertelt ze en ze moet slikken. Volgens Sandra maakte Yusef zich zorgen of het boompje het wel zou doen, maar dat wilde ze hem leren. "Het spookt al de hele tijd door mijn hoofd." Voor Luc en Sandra is het helder wat hun te doen staat. "Dat boompje gaat alsnog naar zijn moeder."