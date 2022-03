112-nieuws: motor botst hard op kerende auto • hardleerse man is auto kwijt

13.37

Bij de steekpartij die vrijdagochtend plaatsvond in een tandartsenpraktijk is een tandarts gewond geraakt. Hij werd geraakt in zijn hals. De dader is een 27-jarige man uit Oudenbosch. Hij was het niet eens met een eerdere behandeling. De man is aangehouden. Omdat de tandarts een wond in zijn hals heeft, wordt de verdachte poging tot doodslag ten laste gelegd.

LEES OOK: Patiënt steekt tandarts in hals, was het niet eens met een behandeling