Burgemeester wil weggestuurde wethouder niet terug, mag ze dat zeggen?

Burgemeester Dilia Blok is er duidelijk over: Guido Schoolmeesters kan niet terugkeren als wethouder in Someren. Schoolmeesters werd weggestuurd na een integriteitskwestie: hij zou zijn zoon bij een bouwproject. Maar na succes bij de gemeenteraadsverkiezingen zegt hij dat hij graag weer wethouder wil worden. Mag een burgemeester daar zomaar een stokje voor steken? “Het is ongebruikelijk dat ze zich hier in mengt.”

Schoolmeesters werd vorig jaar weggestuurd door de gemeenteraad, nadat hij weigerde te vertrekken na een motie van wantrouwen. Volgens een onderzoeksrapport had hij zijn zoon voorgetrokken bij een project met startershuizen. Een onderzoek naar dat rapport loopt nog, maar onder de bevolking is hij populair: bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg hij maar liefst 1229 voorkeursstemmen. Zijn partij Gemeenschapslijst werd de grootste.

Waarom wil Schoolmeesters terugkeren als wethouder?

Schoolmeesters heeft altijd ontkend dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Hij is het niet eens met de conclusies in het onderzoeksrapport en vecht zijn ontslag juridisch aan. Die zaak loopt nog, maar Schoolmeesters heeft aangegeven dat hij stopt met de gerechtelijke stappen als hij terug kan keren als wethouder.

Kun je weer wethouder worden als je eerst weggestuurd bent?

Ja, dat kan als de partijen die de nieuwe coalitie in Someren gaan vormen het daarmee eens zijn en een meerderheid van de gemeenteraad het goedkeurt. Maar het is niet vanzelfsprekend dat iedere kandidaat met open armen ontvangen wordt, meent bestuurskundige Julien van Ostaaijen van Tilburg University/Avans Hogeschool.

“In het verleden is het wel voorgekomen dat een partij een veto uitspreekt tegen de kandidaat-wethouder van een andere partij. Dan zeggen ze: We willen best samenwerken, maar niet met deze man of vrouw als wethouderskandidaat.” In dit geval heeft de burgemeester van Someren, Dilia Blok, zich al voor de formatie uitgesproken tegen Schoolmeesters.

Mag de burgemeester zich hier mee bemoeien?

Van Ostaaijen: “Het is ongebruikelijk dat ze zich hier in mengt, want de burgemeester gaat niet over wie er wethouder wordt, daar gaat de gemeenteraad over.”

Toch kan Blok deze uitspraken doen: “Het is namelijk wel een taak van de burgemeester om de integriteit van de politiek te bevorderen. Dat staat in de gemeentewet.” Ex-wethouder Schoolmeesters zelf ziet dat anders. “Ze probeert het formatieproces te beïnvloeden. Dat vind ik heel raar”, zo laat hij aan Omroep Brabant weten.

Betekent dat dat Schoolmeesters straks weer wethouder is?

Dat is nog allerminst zeker. Dan moeten de partijen die een coalitie gaan vormen het er allemaal mee eens zijn, om een meerderheid in de gemeenteraad te hebben. Meerdere partijleiders laten aan Omroep Brabant weten dat ze niet zitten te wachten op een terugkeer van Schoolmeesters.

Het rapport spreekt voor zich, hij is niet voor niks weggestuurd, zo is de strekking van de reacties. Mocht dit de komende weken nog veranderen dan is de situatie volgens de bestuurskundige een stuk ingewikkelder. “Als de burgemeester zich ertegen uitspreekt maar hij wordt het wel, dan zit je met een bijzondere situatie. De burgemeester moet dan tegen haar zin in het college samenwerken met die wethouder. Misschien kan de commissaris van de Koning dan bemiddelen.”

