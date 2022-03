Ex-wethouder niet welkom ondanks 1220 voorkeursstemmen, zegt burgemeester

Als het aan burgemeester Dilia Blok ligt, keert de ontslagen oud-wethouder Guido Schoolmeesters niet terug als wethouder in de gemeente Someren. De voormalig wethouder kreeg bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen maar liefst 1220 voorkeursstemmen.

Zijn partij, De Gemeenschapslijst, werd de grootste partij. De vorig jaar ontslagen wethouder Schoolmeesters liet in het blad Binnenlands Bestuur weten dat hij nog altijd wil terugkeren als wethouder.

Hij werd vorig jaar weggestuurd door de gemeenteraad, nadat hij weigerde te vertrekken na een motie van wantrouwen. Volgens een onderzoeksrapport had hij zijn zoon voorgetrokken bij een project met startershuizen.

Hij vertelde aan zijn zoon, die een huis zocht, welke bouwbedrijven starterswoningen gingen bouwen. Schoolmeesters is zichzelf naar eigen zeggen van geen kwaad bewust.

"De informatie was niet geheim. Het stond al op de websites van de makelaars. En als mijn zoon de gemeente had gebeld, had hij het 10 minuten later ook geweten. Er hadden zich ook al drie andere mensen gemeld”, zo zei hij later tegen Omroep Brabant.

Hij vocht zijn ontslag juridisch aan. Die zaak is nog niet afgedaan.

Voorkeursstemmen

Ook de kiezer lijkt de ex-wethouder niets te verwijten, gezien de grote steun die hij bij de verkiezingen kreeg. Maar winnen bij de verkiezingen betekent volgens burgemeester Blok ‘niet dat je niet integer handelen daarmee ongedaan maakt’.

Ze schrijft dat in een openbare reactie op een artikel op de website van bestuurdersblad Binnenlands Bestuur.

"Je neemt als burgemeester de beslissing om een integriteitsonderzoek te laten doen naar het handelen van een wethouder niet lichtzinnig. Uit het onderzoek blijkt klip en klaar dat de betreffende wethouder niet integer heeft gehandeld. De gemeenteraad besluit hem op basis van de feiten uit het integriteitsonderzoek te ontslaan (een unicum in Nederland)."

De reactie van de ex-wethouder is er een van een jaar lang volledige ontkenning, fel verzet en ongekende verdachtmakingen en zelfs dreigementen naar het zittende bestuur, zo stelt Blok.

'Niet over verleden heen stappen'

"Het zou de wereld op z’n kop zijn als bestuurders en raadsfracties amper een jaar later doodleuk ‘over dit verleden heen zouden stappen’ alsof er niets aan de hand is. Als de integriteit van een bestuurder in het geding is, dan raakt dat onze democratische rechtsstaat aan de wortel. Niet integer handelen maak je niet ongedaan met een positieve verkiezingsuitslag en voorkeurstemmen."

Schoolmeesters was niet direct bereikbaar om te reageren op vragen van Omroep Brabant.

LEES OOK:

Ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters krijgt meeste stemmen

Wethouder vecht voor eerherstel na ontslag, starterswoning ging naar zoon

Burgemeester in tranen bij raadsvergadering ontslagen wethouder Someren

Burgemeester over gedoe ontslagen wethouder: 'Ambtenaren serieus genomen'