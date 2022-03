112-nieuws: auto Veghel slaat over kop • weer brand in onrustig deel Breda

09.28

Een 25-jarige man uit Roosendaal is vrijdagmiddag aangehouden op verdenking van het handelen in drugs en het witgewassen van geld. Rond halfzes zag een agent de auto van de man staan in de Jan Vermeerlaan in Roosendaal. Omdat vlak daarvoor een drugstransactie leek te hebben plaatsgevonden, besloot de agent de auto te controleren. In de auto vond de agent 55 gram hennep. Ook had de bestuurder bijna drieduizend euro op zak. De man is vastgezet.