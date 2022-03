112-nieuws: weer brand in onrustig deel Breda • scooterrijder gewond na val

04.29

Een automobilist is vrijdagnacht de macht over het stuur verloren toen hij rond twee uur door de Oude Liesboslaan in Breda reed. Hij wilde de oprit naar Etten-Leur nemen, maar reed door een greppel langs een boom het gras op. De auto raakte hierbij volgens een 112-correspondent zwaar beschadigd. "De bestuurder is nagekeken, maar was niet gewond." De auto is getakeld door een bergingsbedrijf.