Stel schoot kinderen te hulp na botsing Chaam: 'Het was verschrikkelijk'

Buurtbewoners in Chaam zijn een dag later nog altijd zwaar ontdaan door het ongeluk in hun straat waarbij twee kinderen omkwamen. Meerdere mensen schoten te hulp of zagen het ongeluk gebeuren. "Ik rende naar buiten en had ondertussen 112 aan de telefoon. Het was verschrikkelijk."

Ron Vorstermans & Noël van Hooft Geschreven door

Op de Oude Bredasebaan botste een auto met daarin drie kinderen en hun moeder op een boom. Twee kinderen (0 en 4 jaar) kwamen om. De moeder ligt zwaargewond in het ziekenhuis, net als haar derde kind dat volgens de politie 'onder de vijf jaar' is. Het ongeval gebeurde op een rechte weg buiten de bebouwde kom. Een man die recht tegenover de plek van het ongeval woont, vertelt dat hij en zijn vrouw direct ter plaatse waren om te helpen. Hij is nog altijd geschokt door wat hij zaterdag heeft meegemaakt.

"We zijn er echt de hele nacht mee bezig geweest."

"Ik hoorde rond vijf uur een harde klap en ben meteen naar buiten gerend. Ondertussen had ik 112 aan de telefoon", vertelt de man. De alarmcentrale heeft het stel in de eerste minuten aan de telefoon begeleid zodat ze eerste hulp konden verlenen aan de kinderen. "We hebben alles gezien. Het was verschrikkelijk. We zijn er echt de hele nacht mee bezig geweest. Vooral ook omdat we zelf kleinkinderen hebben in exact dezelfde leeftijd als die kinderen." Er reed volgens de buurtbewoner ook nog een wagen achter de verongelukte auto. "De mensen in die wagen vertelden tegen ons dat ze gewoon vijftig kilometer per uur reden. Volgens die mensen ging de auto gewoon opeens plots naar links. Uit het niets." Nellie Olieslagers woont om de hoek van de plek waar het ongeluk gebeurde. "Ik reed met mijn elektrische rolstoel naar huis toen ik werd ingehaald door de auto", begint Nellie te vertellen.

"Ik zie het de hele tijd voor me. Ik zie de hele tijd die auto weer tegen de boom rijden."