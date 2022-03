Kunstrijdster Lindsay van Zundert is blij dat haar seizoen erop zit

Lindsay van Zundert heeft haar seizoen afgesloten met de zeventiende plek op de WK in Montpellier. De 17-jarige kunstrijdster uit Etten-Leur heeft nu twee hele weken vrij voordat de voorbereidingen op het nieuwe jaar weer van start gaan. 'Een frietje speciaal? Nee, dat niet.'

Van Zundert was vrijdag zichtbaar emotioneel na haar laatste kür. "Het is een superleuk seizoen geweest, maar er zat veel spanning op", zei Van Zundert zondag in het radioprogramma De Zuidtribune. "De Spelen namen een lange periode in beslag en daarna had ik ook nog het NK en het WK. Het was fysiek en mentaal best moeilijk om mezelf weer op te laten. Ik ben blij dat het erop zit en twee weken rust heb."