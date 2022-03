Woonadressen van Brabantse burgemeesters te achterhalen via sportapp Strava

Via de populaire sportapp Strava zijn de adressen van zes Brabantse burgemeesters te achterhalen. In die sportapp kun je bijhouden hoelang je over je hardlooprondje, fietstocht of wandeling doet. Ook de locatie van die rondjes is te zien. De burgemeesters startten of eindigden hun sportactiviteiten bij hun eigen huis, waardoor voor iedereen te zien is waar ze wonen. Afgelopen zondag ging het nog mis in Steenbergen, waar een man inreed op het hek rondom het huis van de burgemeester.

De burgemeesters van Breda, Waalwijk, Etten-Leur en Veldhoven en de waarnemend burgemeesters van Maashorst en Alphen-Chaam deelden hun sportactiviteiten openbaar. Ze hadden hun profiel niet afgeschermd en zo kon iedereen zien op welk adres de burgemeesters wonen.

'Mensen niet makkelijk maken'

De burgemeester van Waalwijk, Sacha Ausems, heeft haar account naar aanleiding van de melding van Omroep Brabant inmiddels afgeschermd. Paul Rüpp, waarnemend burgemeester van gemeente Maashorst, was zich er niet van bewust en gaat zich beraden op wat hij hiermee gaat doen, laat een woordvoerder aan Omroep Brabant weten.

De burgemeester van Veldhoven, Marcel Delhez, zegt dat hij zich er niet bewust van was en heeft zijn account inmiddels ook afgeschermd. "Het is goed dat het door jullie is gemeld. Als burgemeester ben je een publiek persoon en de meeste Veldhovenaren weten toch wel waar ik woon, maar ik heb het voor de zekerheid nu toch afgeschermd. Ik wil het mensen van buitenaf die kwaad willen doen natuurlijk niet te makkelijk maken."

'Laat me niet gijzelen'

Niet iedereen denkt er zo over. Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur, zegt dat vindbaarheid een belangrijk onderwerp van gesprek is binnen het college. Ze vindt het belangrijk dat iedereen zich ervan bewust is en nadenkt over veiligheid. "In een gemeente van onze grootte weten mensen vaak toch waar je woont. Wij hechten er in ons beleid aan om ons te richten op de grote groep welwillenden in de gemeente in plaats van ons zorgen te maken over een kleine groep andersdenkenden."

"Privé kies ik liever voor de vrijheid van ons gezin dan me te laten gijzelen door en handjevol mensen met kwade bedoelingen. Als ze écht kwaad in de zin hebben, zijn deze gegevens toch te achterhalen", aldus burgemeester de Vries.

Privacyzone

Overigens is het beschermen van je locatie bij Strava niet moeilijk. De sportapp heeft een speciale functie waarmee je je begin- en eindpunt kunt afschermen, zodat andere gebruikers je adres niet precies kunnen achterhalen. Deze zogenaamde privacyzone kan het gebied rondom het adres verbergen tot 1600 meter.

De burgemeester van Gilze en Rijen, Derk Alssema, zegt gebruik te maken van die privacyzone-functie. "Hij vindt het leuk om zijn sportactiviteiten te delen via Strava, maar is er zich van bewust dat zijn locatie weergeven wordt en heeft daarom ingesteld dat zijn woonadres niet zichtbaar is", aldus een woordvoerder van burgmeester Alssema. Zijn precieze woonadres is dan ook niet te zien via de app.

Naast het instellen van een privacyzone, kun je natuurlijk ook je account alleen op zichtbaar zetten voor je volgers. Er zijn verschillende manieren om je adresgegevens af te schermen, maar daar is niet iedereen zich bewust van.

LEES OOK:

Man die op huis burgemeester inreed ligt al jaren met de gemeente overhoop

Dollemansrit eindigt tegen hek van huis burgemeester: 'Hek heeft ons gered'