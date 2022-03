Man die op huis burgemeester inreed ligt al jaren met de gemeente overhoop

De man (53) die zondagochtend in Steenbergen inreed op het hek van het huis van burgemeester Ruud van den Belt, ligt al twaalf jaar met de gemeente overhoop. De Steenbergenaar wil een natuurcamping met dagbesteding beginnen, maar zou al die tijd door het gemeentebestuur worden tegengewerkt. Dat melden verschillende bronnen aan Omroep Brabant.

Zondag sloegen bij de man de stoppen door. Hij maakte een gevaarlijke rit door Steenbergen waarbij hij op een politieauto inreed. Daarna botste hij bij het huis van de burgemeester. Daar werd hij opgepakt.

Peter de Koning van de lokale partij Steenbergen in Beeld is niet verrast. "Dit gaat natuurlijk veel te ver en is niet goed te praten, maar de gemeente heeft hem dusdanig getreiterd dat hij nu is doorgedraaid.”