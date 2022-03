112-nieuws: Tilburgse vast voor hypotheekfraude • agenten onder de loep

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Een overzicht van de ongelukken, branden en misdrijven.

23.10 Tilburgse aangehouden voor hypotheekfraude Onder anderen een vrouw van 44 uit Tilburg is aangehouden wegens grootschalige internationale fraude. Zij en vier anderen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, witwassen, het structureel niet betalen van grote sommen loonbelasting en het vermoedelijk onterecht ontvangen van coronasteun. Een aantal van hen werkte bij een landelijk hypotheekbemiddelaarskantoor. De verdachten werden maandag opgepakt, tijdens een actiedag van de politie Limburg, de FIOD, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie. Tijdens de actie werden 22 panden doorzocht, in onder meer Eindhoven en Tilburg. Zes panden werden in beslag genomen, net als twee voertuigen, grote sommen contant geld, administratie en digitale gegevensdragers.

19.59 Twee agenten onder de loep na grensoverschrijdend gedrag Opnieuw wordt er onderzoek gedaan naar twee medewerkers van de politie vanwege grensoverschrijdend gedrag. Eén van hen is per direct geschorst, ‘vanwege de ernst van de verdenking’ en de ander is met onmiddellijke ingang overgeplaatst. Het gaat om medewerkers van de eenheid Zeeland West-Brabant. LEES OOK: Opnieuw twee agenten onder de loep na grensoverschrijdend gedrag