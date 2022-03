Gewapende overval op Bol.com: na twintig maanden twee verdachten opgepakt

Vlak na de overval in juli 2020 (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

Zo'n twintig maanden na de gewapende overval op het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk, zijn dinsdagmorgen twee mannen opgepakt. Eén van hen is een 26-jarige man uit Vught. De andere verdachte (24) komt uit Lelystad. Bij de overval in 2020 werden twee beveiligers van het bedrijf met een vuurwapen bedreigd en gegijzeld.