Overval Bol.com: zeker vier daders namen grote hoeveelheid waardevolle spullen mee

Bij de overval op het distributiecentrum van Bol.com aan de Pakketweg in Waalwijk waren zeker vier daders betrokken. Twee beveiligers van het bedrijf werden met een vuurwapen bedreigd en vervolgens gegijzeld. De daders gingen ervandoor met een grote hoeveelheid waardevolle spullen, meldt de politie.

De overval begon zondagochtend 19 juli rond kwart over acht en pas tegen drieën wisten de beveiligers zich te bevrijden en alarm te slaan. De daders waren er toen al vandoor met hun buit, die ze vervoerden in een meegebrachte vrachtauto. De andere werknemers die in het pand aanwezig waren, hebben niets van de overval gemerkt.