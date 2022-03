Fraude door legerkapitein uit Waspik leidt tot extra controles bij Defensie

De fraude die een legerkapitein uit Waspik (37) zou hebben gepleegd, heeft ervoor gezorgd dat Defensie strenger controleert op fraude door medewerkers. Ook is het inkoopproces tegen het licht gehouden. Een woordvoerder van Defensie heeft dit verklaard.

Frans W. kocht namens defensie spullen bij een door hem verzonnen bedrijf, het geld kwam via via op zijn eigen rekening. Hi kocht bij dat bedrijf bijvoorbeeld zogenaamd dure onderdelen voor het onderhoud van een pantservoertuig, maar er werden goedkope onderdelen voor koffiezetapparaten geleverd.

De fraude zou tussen 2015 en 2018 zijn gepleegd en kwam in 2019 aan het licht. De man wilde hiermee zijn financiële sores oplossen.

'Uiterst geraffineerd opgezette fraude'

Defensie spreekt van een ‘uiterst geraffineerd opgezette fraude, waarbij de verdachte vergaande maatregelen heeft getroffen om zijn handelen te verbergen.’ Het ministerie neemt de oplichting dan ook hoog op. Direct nadat bekend was geworden dat W. geld zou hebben verduisterd, is hij geschorst. Een jaartje later, toen het onderzoek meer duidelijkheid had opgeleverd, is hij ontslagen.

Defensie kent een intern controlesysteem dat fraude bemoeilijkt en gepleegde fraude aan het licht moet brengen, zo meldt de woordvoerder van het ministerie. Toch kon de man – volgens de officier van justitie - drie jaar ongestoord doorgaan. Defensie heeft hierop intern maatregelen genomen, al kunnen die niet alles voorkomen. De woordvoerder: “Beseft dient te worden dat dergelijke geraffineerde fraude nooit geheel te voorkomen is met controlemaatregelen zonder de bedrijfsvoering te verlammen.”

'Ik schaam me ontzettend'

De man uit Waspik gaf tijdens de rechtszaak, vorige week dinsdag, openheid van zaken. Ook betuigde W. spijt in de richting van zijn ex-collega’s, zonder dat hij probeerde het goed te willen praten: “Ik schaam me ontzettend en ik hoop het vertrouwen te herstellen.” Defensie zegt blij te zijn met de gemaakte excuses en dat een aantal medewerkers inmiddels via mediation ‘een prettig gesprek’ hebben gehad met W. Desondanks ‘ziet Defensie niet af van de vordering van de geleden schade’, benadrukt de woordvoerder.

Justitie eiste vorige week al dat de man het geld terugbetaalt. Ook zijn vrouw en schoonzus, die als medeplichtigen tienduizenden euro’s zouden hebben verdiend, moeten over de brug komen. De man, die met zijn echtgenote twee kinderen heeft, zou ook nog drie jaar de cel in moeten. W. schrok toen justitie met deze eis op de proppen kwam. Daar had hij geen moment rekening mee gehouden, zo liet hij doorschemeren. De rechtbank doet volgende week dinsdag uitspraak.

LEES OOK: Legerkapitein licht Defensie voor zes ton op: 'Wat ben ik een domme sukkel'