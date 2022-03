Slapeloze nachten dreigen voor tuinders door nachtvorst: 'Spannende tijden'

Vorst bedreigt fruitbomen de komende dagen. Door de lage temperaturen kan de bloesem kapotvriezen, zo waarschuwt Weerplaza. En dat betekent dat tuinders 's nachts mogelijk uit hun bed moeten om hun fruit te beregenen. "Dit zijn altijd spannende tijden", weet Carlos Faes, eigenaar van de Philips Fruittuin.

De passie voor het vak is zelfs te zien op de slaapkamer van Faes. Daar hangt een melder voor als de temperatuur onder het vriespunt komt. “Dan moet je eruit en in actie komen. Dat kun je niet alleen aan machines overlaten, daar moet je bij zijn”, weet de tuinder. Blij wordt hij daar niet van. "Nachtwerk is voor ongedierte", grapt hij.

De komende nachten neemt de kans op vorst flink toe, zo is de voorspelling van Weerplaza. "Komende nacht en woensdagnacht al rond het vriespunt", weet weervrouw Roosmarijn Knol. "Vrijdag tot en met zondag kan het 2 tot 4 graden vriezen en daarbij kan onbeschermde fruitbloesem schade oplopen. De fruittelers moeten maatregelen gaan nemen", zo is het advies.

"Kijk, hier zitten de roze knoppen al aan", zegt Faes, wijzend naar zijn appelbomen. “Dat is toch twee weken vroeger dan vorig jaar. Dat is wel extreem vroeg, hoor.” Met een trotse glimlach loopt hij door zijn enorme fruittuin van twaalf hectare. Veel fruitbomen staan al volop in de bloesem, door het zonnige en zachte weer van de afgelopen tijd.

Afbreken

Wie zelf een fruitboompje in de tuin heeft, kan maar beter niet gaan beregenen. “Dat komt allemaal heel precies. Hier is dat afgesteld per millimeter en vierkante meter”, zegt hij wijzend naar de sproeiers. “Als je met je tuinslag aan de gang gaat, krijg je te veel ijs. Dan kunnen de takken afbreken door het gewicht.”

Daarom heeft hij twee praktische tips, voor wie zenuwachtig wordt van de weersverwachting. “Probeer hem in te pakken met een groot laken of een stuk plastic”, zo is zijn voorstel. "Je kunt ook tuinfakkels bij je boom zetten om ze warmer te houden." Bang zijn voor brand, hoeft dan niet. "In de nacht is het windstil als het vriest."