Roger Schmidt hard op weg naar Benfica

Trainer Roger Schmidt gaat volgend jaar bij Benfica aan de slag. Schmidt zou na meerdere gesprekken met de leiding van de club uit Lissabon op het punt staan om een contract te ondertekenen.

Dat meldt het Duitse sportmagazine Kicker. Benfica is de huidige nummer drie van de Portugese competitie met negen punten achterstand op koploper Porto. Daardoor ligt hoofdtrainer Nélson Veríssimo onder vuur.

De trainer zit nog op zijn plek door de goede prestaties in de Champions League. Daar versloeg het in de achtste finale Ajax.

Een saillant detail aan de mogelijke overstap van Schmidt naar Benfica is dat de Portugese club afgelopen zomer de Eindhovenaren uitschakelde in de laatste voorrondes van de Champions League. In Lissabon verloor PSV met 2-1. In Eindhoven bleef het 0-0.

Schmidt gaf in februari aan niet te gaan verlengen bij PSV. De club wilde hem een nieuw tweejarig contract geven maar de Duitser kiest liever voor een nieuw avontuur. PSV en Roger Schmidt strijden nog op drie fronten voor een prijs. De oefenmeester wil bij de Eindhovenaren door de voordeur vertrekken met minimaal één hoofdprijs op zak.

Wanneer er precies witte rook komt is nog onduidelijk. De Duitse media melden dat er al meerdere gesprekken zijn gevoerd met de trainer en een akkoord wel aanstaande is.