City Group openbaart overnameplannen NAC : 'Dit riepen ze in Lommel ook'

Na presentaties aan de Raad van Commissarissen, Stichting NOAD en diverse supportersgeledingen zijn de plannen van de City Football Group (CFG) nu ook openbaar gemaakt voor iedereen. Veel duidelijkheid geeft het niet en in Lommel komen de plannen meer dan bekend voor.

“In dit document hebben ze gewoon Lommel SK vervangen door NAC Breda. Dit riepen ze hier ook” vertelt Ronny Geysen, voorzitter van de Lommelse supportersclub Heuvelhof, na het horen van de plannen van CFG. Lommel werd twee jaar geleden overgenomen door de City Football Group maar sindsdien is er niet veel verbeterd bij de Belgische club. “Het is een reclamefolder met daarin alleen maar goed nieuws. Het zijn veel goede intenties en bij elke nieuwe trainer grabbelen ze weer wat uit die reclamefolder.”

De voorzitter gaf vorige week al een schetsbeeld van wat de NAC-supporters kunnen verwachten met de City Football Group (CFG) als eigenaar. Maar in de praktijk lukt niet alles. “Ze zeggen dat er een topjeugdopleiding komt. Maar ze zijn nu een plan aan het maken om de jeugdopleiding kleiner te maken. Hierdoor zouden de toptalenten beter tot hun recht komen. We zullen over twee jaar zien of dat daadwerkelijk goed uitpakt.” Het document van CFG kan ook social media niet rekenen op positieve reacties. Sven Claes een clubwatcher van Lommel SK beaamt de woorden van Geysen. Een andere supporter noemt het ‘een parodie op een serieus plan.’

De plannen van de City Football Group volgen op een uitgelekte brief van grootaandeelhouder Wim van Aalst. Hij is overtuigt van de plannen van CFG omdat het alleeen maar over voetbal gaat, terwijl andere partijen ook in het stadion willen investeren. Maar wie in de plannen kijkt van CFG ziet ook ideeën over het stadion, zoals het aanpakken van het uitvak. De intenties van de City Football Group zijn goed door de supporters te betrekken in hun overnameplan. Maar een document van drie pagina’s lijkt een erg summiere opsomming van het gehele idee erachter.

