Cyberaanval bij derde woningcorporatie, mogelijk persoonsgegevens op straat

Woningbouwverenigingen Laurentius en Alwel in Breda zijn getroffen door een digitale aanval. Sinds afgelopen weekend liggen de websites van de twee wooncoporaties grotendeels plat. Ook per mail en telefonisch zijn de bedrijven niet of nauwelijks bereikbaar. Het is de zoveelste cyberaanval op een woningcorporatie in korte tijd, want ook Zayaz in Den Bosch is het slachtoffer van hackers.

Volgens Alwel is er mogelijk sprake is van een datalek, omdat de hackers ook bij de persoonlijke gegevens van de huurders konden komen. "Voor de zekerheid vragen wij u om goed op te letten, bijvoorbeeld op valse e-mails, sms-berichten of valse telefoongesprekken."

"We weten momenteel nog niet precies hoe het is gebeurd en wat dit voor u betekent", laat Alwel weten in een persbericht. Het bedrijf heeft melding van de cyberaanval gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft meteen actie ondernomen om het systeem en de gegevens veilig te stellen.

'Alle systemen liggen plat, we zijn echt onthand'

Ook Laurentius bevestigt woensdag dat het slachtoffer is van een cyberaanval. "Alle systemen liggen plat", aldus woordvoerster Ingrid van Loon. Of er geld is geëist door de daders, is niet duidelijk. "We zijn aan het uitzoeken hoe groot de schade is, maar we zijn echt onthand."

Volgens Van Loon is het kantoor in Breda wel open voor bezoek. Verder heeft het bedrijf een telefonische achterwacht ingeschakeld die alleen spoedgevallen kan aannemen. Laurentius heeft 8300 huurwoningen in beheer.

Ook Bossche woningcorporatie gehackt

Woningcorporatie Zayaz in Den Bosch ligt sinds zondag eveneens plat door een digitale aanval. Mogelijk zijn de persoonsgegevens van de mensen uit de 13.500 woningen die zij verhuren gelekt.

De cyberaanval kwam aan het licht toen de corporatie merkte dat ze niet goed bereikbaar waren voor klanten. "Toen zijn we onderling gaan rondbellen en kwamen er gaandeweg achter dat er meer aan de hand was.”

“We weten nog niet exact wat er aan de hand is. Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken", zei Lianne van Klaveren van Zayaz dinsdagavond.

