Ook cyberaanval op woningcorporatie in Breda, bedrijf waarschuwt huurders

Archieffoto: ANP

Woningbouwvereniging Alwel in Breda is getroffen door een digitale aanval. Sinds afgelopen weekend ligt de website plat, en ook per mail en telefonisch is het bedrijf niet bereikbaar. Het is de tweede cyberaanval op een woningcorporatie in korte tijd, want ook Zayas in Den Bosch is het slachtoffer van hackers.