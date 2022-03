Cyberaanval op 3 woningcorporaties: 'Toeval, maar ze willen wél geld'

Archieffoto: ANP

Drie woningcorporaties in Den Bosch en Breda zijn afgelopen weekend slachtoffer geworden van een aanval door cybercriminelen. De websites en mail liggen plat en ook telefonisch zijn Laurentius, Alwel en Zayaz nauwelijks bereikbaar. Hoewel details ontbreken, denkt cyberbeveiligingsdeskundige Eward Driehuis aan een ransomware-aanval, waarbij criminelen geld eisen.

"We weten niet precies wat er gebeurd is en wie erachter de aanvallen zit", zegt Driehuis. "De woningcorporaties hebben wel melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dus het is aannemelijk dat er gegevens van huurders zijn buitgemaakt." Twee weken geleden was het ook raak, toen was woningbouwvereniging Deltawonen in Zwolle het slachtoffer van een cyberaanval. Volgens Driehuis gaan de criminele bendes als volgt te werk: "Met software gaan ze op zoek naar kwetsbare computersystemen. Vervolgens proberen de criminelen binnen te dringen in zo'n systeem en stelen ze data. Ook kunnen ze de gegevens versleutelen, waardoor alles helemaal wordt lamgelegd."

"Bedrijven denken vaak, jezus, ze zitten achter me aan, maar dat is niet zo."

Volgens de cybersecurity-expert gebeurt zo'n aanval automatisch en volstrekt willekeurig. Dat het nu in korte tijd om drie woningbouwbedrijven gaat die het slachtoffer zijn, is dan ook zeer waarschijnlijk toeval. "Bedrijven denken vaak als ze gehackt worden dat cybercriminelen hen op de korrel hebben, zo van 'jezus, ze zitten achter me aan', maar dat is niet zo", zegt hij. "Alle machines op het internet worden afgezocht op zwakke plekken." Het kan ook zijn dat niet de woningcorporaties zelf het doelwit waren, maar een leverancier die voor de software zorgt waarmee de systemen draaien, stelt Driehuis. "Het draait bij zo'n aanval maar om één ding: geld", zegt hij. "De bedragen die worden geëist, verschillen van tienduizenden euro's tot enkele tonnen. Dat is afhankelijk van hoe groot de gevolgen zijn als een netwerk wordt platgegooid. Voor een multinational of een webshop zijn de gevolgen enorm, voor een fysiotherapiepraktijk is het minder erg."

"Als je niet betaalt, dan gooien we de persoonlijke gegevens op straat."