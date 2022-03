112-nieuws: kapel Westerhoven door brand verwoest • overval in Helmond

12.32

In een loods aan de Boonhil in Steenbergen is vermoedelijk een drugslab gevonden. Hierbij zijn tien mensen gearresteerd, zo meldt de politie.

De brandweer is ingeschakeld om te onderzoeken of er chemische stoffen liggen of zijn vrijgekomen. De loods is inmiddels gesloten. Over een uur begint een speciaal team van de politie met de ontmanteling van het lab.

LEES OOK: Drugslab gevonden in Steenbergen, tien man gearresteerd