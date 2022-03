112-nieuws: overval in Tilburg • vrouw naar ziekenhuis na botsing

06.05

Een huis aan het Zuringhof in Tilburg was in de nacht van woensdag op donderdag het doelwit van overvallers. Hoewel het nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, zijn er volgens de politie meerdere daders.

De ramen van de voordeur zijn ingeslagen. De overvallers hebben een grote moker achtergelaten en zijn op de vlucht geslagen. Volgens de politie gaat het om diverse daders. De politie doet onderzoek. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.