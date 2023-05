Grote kaasdiefstal is geen uitzondering: 'Dit is georganiseerde misdaad'

Voor de tweede keer in een jaar tijd was kaasmakerij Torenpolderkaas in Fijnaart deze week het doelwit van een grootscheepse diefstal van kazen. "Het gaat hier niet om zomaar kaasdieven. Dit is georganiseerde misdaad." Oud-voorzitter Theo Dekker van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders legde eerder uit dat er voor dieven grof geld te verdienen is met de kazen.

"We worden hier wel een beetje bang van", zei Dekker tegen Omroep Brabant. Volgens hem gaan kaasdieven vaak erg brutaal te werk. "Ze deinzen er niet voor terug om met grof geweld een kaasboerderij binnen te komen. In no time gooien ze hun bus vol en gaan ze ervandoor."

"Dat je inbrekers op je erf hebt, is natuurlijk nooit prettig. We weten maar al te goed hoeveel ambacht er in de kazen zit." En het is juist al dat werk in combinatie met de dure grondstoffen die de kaas kostbaar en gewild maakt. Het levert de dieven doorgaans dan ook een grote som geld op. Bij de eerste diefstal in Fijnaart was de buit zo'n 21.000 euro waard. Een 'wiel' kaas weegt zo'n 12 tot 14 kilo.

Volgens Dekker gaan gestolen kazen vaak meteen de grens over naar Oost-Europa. "Daar worden ze verder verhandeld. In het verleden zijn er verschillende meldingen geweest dat de producten naar Rusland gingen. Vanwege een economische boycot is daar al een tijd lang geen Nederlandse kaas te koop.”