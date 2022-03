NAC-trainer De Graaf over City Group: 'Voetbalinhoudelijk voelt het goed'

NAC-trainer Edwin de Graaf (Foto: OrangePictures)

Terwijl het de afgelopen week alleen maar ging over de overname moet NAC vrijdagavond ‘gewoon’ weer een wedstrijd spelen. De overname houdt de gemoederen in Breda bezig nadat vorige week bekend werd dat de City Football Group (CFG) een akkoord had bereikt met de drie grootste aandeelhouders. Het zorgde voor veel weerstand bij de supporters, iets wat trainer Edwin de Graaf begrijpt, maar voetbalinhoudelijk had hij een goed gevoel bij CFG.

Edwin de Graaf sprak vorige week met de City Football Group. De trainer hield daar een goed gevoel aan over. "Ze zijn erg ambitieus en willen met NAC naar de Eredivisie. Ze vroegen ook naar mijn ambities en hoe ik dit in wilde vullen. Dat heb ik ze verteld. Voetbalinhoudelijk had ik er een goed gevoel over." De hoofdtrainer benadrukt wel dat hij verder geen uitgesproken mening heeft over de overname. "Over andere inhoudelijke zaken weet ik te weinig. Ik heb op sommige zaken ook geen invloed, dus dan kan ik mij er ook niet druk om maken."

Wie wel een uitgesproken mening hebben zijn de supporters. Alle supportersgeledingen zijn tegen de overname van de City Football Group. De Graaf begrijpt dat wel. "Ik kan mij heel goed voorstellen dat er veel vragen zijn bij deze overname. Dat supporters daar onzeker over zijn is dan logisch." De Graaf zit in zijn eerste jaar als trainer van NAC. Een jaar dat nog niet echt succesvol is te noemen. Daarover sprak hij ook met de potentiële nieuwe eigenaar. "Ik heb aangegeven dat ik niet zit te wachten op nog zo'n jaar. We willen allemaal dat NAC meedoet om het kampioenschap. Die ambities hadden zij ook." Overigens weet De Graaf nog niet of hij volgend seizoen ook weer trainer is van NAC. Hij heeft in Breda een aflopend contract maar sprak hier nog niet over met CFG.

Ondanks dat het onrustig is in Breda, staat vrijdag wel weer een thuiswedstrijd op het programma. NAC moet nog alle zeilen bijzetten om de nacompetitie te bereiken. Is het nu dan extra moeilijk om de focus op voetbal te houden? "Absoluut niet", volgens De Graaf. "Het werken met die jongens is het leukste wat er is. De spelers sluiten zich ook goed af. Natuurlijk lezen ze dingen en doen ze onderzoek. Het is logisch dat ze willen weten wat er bij de club gebeurt, maar ook zij hebben er geen invloed op." Odysseus Velanas beaamt de woorden van zijn trainer. "Wij als groep lezen natuurlijk alles in de media. Maar we hebben ook afgesproken ons te focussen op het voetbal. We kunnen niet meer doen dan afwachten."

