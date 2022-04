Overheid roept op thermostaat lager te zetten en doet dat zelf ook

Archieffoto.

Het kabinet roept op, onder meer in advertenties in de landelijke kranten, om korter te douchen en de thermostaat thuis op maximaal 19 graden te zetten om energie te besparen. Zelf geeft de rijksoverheid het goede voorbeeld door de verwarming in haar kantoorpanden 2 graden lager te zetten.

Ron Vorstermans Geschreven door