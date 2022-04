Honderden euro's besparen met deze tips van budgetcoach Eef van Opdorp

De energieprijzen rijzen de pan uit. Het kabinet roept zaterdag op om de thermostaat lager te zetten en doet dat zelf ook. Maar wat kun je nog meer doen om geld te besparen in deze dure tijden? Budgetcoach Eef van Opdorp uit Rosmalen weet raad.

En ook is het wijs om eens de app van je bank erbij te pakken. "Kijk twee maanden terug, naar wat je allemaal hebt gekocht." Het belangrijkste is om je eigen geldgedrag te analyseren en er bewust van te worden. "Pas als je in de gaten hebt wat je aan het doen bent, dan kun je er wat aan doen."

Want alles wat automatisch gaat is verraderlijk. "Dat zijn blinde vlekken. Geldlekken, noem ik ze ook wel", weet de budgetcoach. "Het zijn vaak allemaal kleine bedragen, maar als je ze optelt gaat het snel. Zeker op jaarbasis."

"Je moet met een frisse blik naar jezelf kijken. Je gaat kijken hoe je er nu voorstaat. Waar geef je al je geld aan uit?", legt ze uit. "Trek er gewoon even een halfuurtje voor uit." En dan is het vervolgens een kwestie van scherpe keuzes maken, als je geld tekort komt.

Geld uitgeven doe je vaak op verschillende plekken. "En dus begint het bij overzicht", zo is haar advies. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft een handige rekentool op de site, om te zien of je een normaal uitgiftepatroon hebt.

Uiteraard heeft ze zelf ook twee truien aangetrokken tijdens het interview. "Ja, ja, ja!", lacht ze. "Ik heb het altijd koud, dus daarom nu een extra trui." En dus is de eerste tip al vóór het gesprek binnen. Sinds 2008 helpt de besparingsdeskundige mensen om de boel financieel weer op de rit te krijgen, onder meer in het RTL-programma Uitstel van Executie.

Boodschappen zelf scannen

Met kleine stappen kun je volgens Van Opdorp al een groot verschil maken. "Pak de zelfscanner in de supermarkt. Spreek met jezelf af welk bedrag je aan boodschappen wilt uitgeven." Of je kunt wat vaker de fiets pakken. "Zo sport je meteen, dat scheelt je een abonnement." Of ruil je dure koffiecupjes voor ouderwetse opgietkoffie met een filter. "Is nog eens heel lekker ook."

"Natuurlijk zijn er ook mensen met lage inkomens die alles al geprobeerd hebben", beseft Van Opdorp. Ze doet ook een oproep aan de mensen die het goed hebben. "Kijk naar elkaar en help elkaar. Met een beetje geld of stuur iemand de goede richting op. En schaam je niet als je in de problemen komt, maar zoek hulp. Steek je kop niet jaren in het zand."

LEES OOK: Zo bespaar je op je energierekening nu de gasprijs de pan uit rijst