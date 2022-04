112-nieuws: dakbedekking waait van flat • auto tegen boom in Boxtel

10.25

Buurtbewoners in de omgeving van de Sparrenlaan werden in de nacht van zondag op maandag rond drie uur wakker van een aantal explosies en de claxon van een auto. "Ik dacht dat ik aan het dromen was", vertelt een buurvrouw. "Ik maakte mijn man wakker want ik dacht dat ik schoten hoorde." Dat bleken achteraf een aantal ontploffingen bij de auto te zijn die in brand stond.

Ook overbuurman Sebastiaan is geschrokken. "Mijn vrouw en ik hoorden vannacht wat gestommel en daarna glasgerinkel. Niet veel later was heel onze slaapkamer verlicht met een oranje gloed." Ze belden meteen de brandweer. "Een minuutje later hoorden we vier, vijf explosies. Het was een heel angstig omdat we bang waren dat er nog mensen binnen zaten." De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. "Ik heb geen idee uit welke hoek dit moet komen", vertelt de bewoonster. "Misschien wil iemand ons wegpesten."

