Drukke avondspits verwacht door regen: 'Zwaartepunt ligt in Brabant'

Er staat ons een drukke avondspits te wachten. Dit heeft allemaal te maken met de regen die vanaf maandagmiddag naar beneden komt. "Het zwaartepunt van de files als gevolg van de regen ligt maandag in Brabant", aldus Wijnand Zwaan van de ANWB.

"We weten dat het hard gaat regenen en dat ga je dan ook op de weg merken. Maar de maandag is in de regel geen uitgesproken drukke dag voor het verkeer. Op dinsdag en donderdag zou het tot een veel drukkere avondspits hebben geleid. Maar je mag wel stellen dat we er rekening mee houden dat het zwaartepunt van de files als gevolg van de regen deze maandag in Brabant komt te liggen."

De eerste buien dienen zich maandagmiddag aan in onze provincie. En alsof dit nog niet erg genoeg is, gaat het vanuit het (zuid)westen bovendien best pittig waaien, zo vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza.