Mishandelaar van Ties gaat half jaar de cel in: 'Blij dat het nu klaar is'

Een half jaar cel: dat is de straf voor de Eindhovenaar die Ties van Beek uit Veldhoven in november 2019 zo hard in zijn gezicht sloeg, dat hij aan één oog blind raakte. Voor Ties voelt het als het einde van een nare achtbaan. "Fijn dat het achter de rug is."

Zelf was hij maandagmiddag niet in de rechtbank in Den Bosch aanwezig, vertelt Ties. "Die uitsprak is een formaliteit, waar ik niet bij hoefde te zijn." Hij hoorde dan ook via de media dat de straf voor zijn mishandelaar een stuk lager uitvalt dan de anderhalf jaar celstraf die het Openbaar Ministerie eiste. "Dat had ik wel een beetje verwacht. Die man is verder nog nooit in aanraking gekomen met justitie en dan blijft het toch Nederland, hè."

Toch zal hij er niet van wakker liggen. "Ik ben sowieso vrij nuchter, hoor. Het is vooral fijn dat er nu een uitspraak is. Het heeft natuurlijk al lang geduurd voor überhaupt bekend was wie het gedaan had. En er waren ook geen camerabeelden. Dus dan moet je hier gewoon tevreden mee zijn." Overigens moet de man ook een schadevergoeding van 36.500 euro aan Ties betalen.