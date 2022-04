Defensie voor tonnen opgelicht: ex-militair moet 9 maanden cel in

Voor het jarenlang oplichten van Defensie heeft een voormalig legerkapitein (37) uit Waspik een celstraf van negen maanden gekregen. Van de bijna 600.00 euro die hij verduisterde, moet hij bijna 450.000 euro terugbetalen. Zijn schoonzus van 33 kreeg een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf. Haar werd medeplichtigheid verweten. De echtgenote (41) van de ex-militair werd vrijgesproken, zo bepaalde de rechtbank in Breda dinsdagmiddag.

Frans W. wilde zijn eigen financiële sores oplossen. Hij kocht namens de Koninklijke Landmacht tussen 2015 en 2018 spullen via een door hem verzonnen bedrijf. Hij gebruikte rekeningen van zijn vrouw en schoonzus om geld te incasseren. De goederen die hij kocht, zijn nooit gebruikt. Ze werden in een magazijn opgeslagen.

'Dit is niet om te lachen'

De man uit Waspik wist op papier dure onderdelen te bestellen voor het onderhoud van een pantservoertuig, de bushmaster. In werkelijkheid ging het onder meer om goedkope onderdelen voor koffiezetapparaten. “En dat is niet om te lachen”, zei de officier van justitie tijdens de rechtszitting, twee weken geleden.

Ook het ministerie van Defensie nam de zaak hoog op, zo liet het aan Omroep Brabant weten Een woordvoerder sprak van een ‘uiterst geraffineerd opgezette fraude, waarbij de verdachte vergaande maatregelen heeft getroffen om zijn handelen te verbergen.’ De praktijken kwamen in 2019 aan het licht, toen de belastingdienst er lucht van kreeg. In 2020 werd W. ontslagen.

Defensie wil geld zien

Tijdens de zitting bood de voormalige militair zijn excuses aan: “Ik schaam me ontzettend en ik hoop het vertrouwen te herstellen.” Defensie zegt blij te zijn met de gemaakte excuses en met de ‘prettige gesprekken’ die voormalige collega’s met de man hebben gehad. Desondanks wil het ministerie dat het verduisterde bedrag compleet wordt terugbetaald.

Ook de rechtbank stipte de gevolgen voor het defensiepersoneel aan. Er werd aanvankelijk zelfs getwijfeld aan de integriteit van een aantal militairen. "Dit moet voor hen zeer belastend zijn geweest", bepaalde de rechter die dan ook blij was met de excuses van W. Er werd geen hogere celstraf opgelegd, omdat die dan ten koste zou gaan van de baan die de ex-militair nu heeft. Ook wordt rekening gehouden met het gezin waarvoor de man kostwinner is. Verder werd gewaardeerd dat de inwoner van Waspik het geld dat hij oneerlijk heeft verdiend, wil terugbetalen. Als stok achter de deur werd hem wel een voorwaardelijke celstraf opgekegd,

LEES OOK: Fraude door legerkapitein uit Waspik leidt tot extra controles bij Defensie