Man uit Duizel die ervan droomde Rutte op te hangen schuift alles op 'Mug'

Waar is Mug? Als binnen twee weken een kraker met deze bijnaam is gevonden, dan lijkt er nog hoop voor een man van 52 uit Duizel. Hij stond dinsdagmiddag voor de politierechter in Den Bosch, omdat hij vorig najaar premier Mark Rutte met de dood zou hebben bedreigd.

Rutte deed aangifte van de bedreigingen, die vanaf de telefoon van de man uit Duizel zijn verzonden. In januari dit jaar werd hij thuis aangehouden op verdenking van het versturen van doodsbedreigingen en berichten met een 'sterk opruiend karakter'. In de woning werd de telefoon gevonden en bleek er te zijn ingelogd op het Twitteraccount van de bewoner.

Mocht de kraker niet snel kunnen worden opgespoord, dan gaat de zaak op 13 mei inhoudelijk verder. En dan is de kans groot dat de man uit Duizel alsnog wordt gestraft. Want niet alleen het OM, ook de rechter had zo haar bedenkingen bij de lezing van de geboren Amsterdammer.

De man liet via social media onder meer weten dat 'landverrader' Rutte de doodstraf verdient en dat hij er bijna elke dag van droomde de minister-president te mogen ophangen. Ook de koning verdiende 'ooit eens' dit lot, zo staat in de aanklacht van het Openbaar Ministerie (OM). Maar volgens de verdachte is hij er door Mug ingeluisd.

"Dat die berichten op die telefoon staan, wil toch niet zeggen dat ik die ook verstuurd heb? Ik ben van Spaanse afkomst, dan ga ik toch niemand discrimineren? Maar als bewezen wordt dat ik het heb gedaan dan mag ik de hoofdprijs krijgen. Bovendien, ik weet niet beter dan dat mijn Twitteraccount vorig jaar in juni buiten werking is gesteld", hield T. vol. Hij smeekte de rechter aan de provider bewijzen te vragen voor het feit dat hij het is geweest die alle berichten heeft verstuurd. T. zei amper kaas te hebben gegeten van social media. Hij suggereerde erin te zijn geluisd door mensen uit de Amsterdamse krakerswereld, waartoe hij decennia behoorde.

Volgens hem is hij het slachtoffer geworden van een kraker, die Mug wordt genoemd en in een kraakpand in Rotterdam verblijft. Deze is ondergedoken sinds de berichtgeving over de aanhouding van T, zo beweert de man uit Duizel. Hij had hem zijn computer gegeven in ruil voor een nieuwe telefoon. En deze Mug zou via de computer verbinding hebben gelegd met de telefoon van T. en zo zouden de berichten in de wereld zijn gebracht.

Mug zoeken

De rechtbank en het Openbaar Ministerie reageerden verbaasd op het verhaal. Ze vonden het ook vreemd dat T. dit niet eerder aan de orde heeft gesteld. Zelfs zijn advoaat Emil Tamas was hiervan niet op de hoogte. Toch werd ingestemd met het verzoek om Mug te gaan zoeken - al is het een speld in een hooiberg - en als getuige te laten opdraven. Opvallend was wel dat T. even tevoren nog zei hij dat hij hem niet zou gaan verraden.

Vorig jaar november werden twee mannen veroordeeld, omdat ze Rutte en minister Hugo de Jonge hadden bedreigd. De mannen moesten acht en tien weken de cel in. In september werd een man van 46 uit Breda van de rechtbank in Breda een taakstraf van 120 uur opgelegd, omdat hij Rutte, De Jonge en minister Ferd Grapperhaus bedreigde.

