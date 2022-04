Nog geen duidelijkheid over schikking voor Johan en Frans van Laarhoven

Coffeeshop The Grass Company (foto: archief).

Het zal nog geruime tijd duren voordat er duidelijkheid komt over een mogelijke schikking in de rechtszaak rondom The Grass Company in Tilburg. Het is namelijk de vraag wanneer de eerstvolgende zitting is waarin de oprichter van de coffeeshop, Johan van Laarhoven en zijn broer Frans zich moeten verantwoorden. De rechtbank in Breda besloot woensdagmorgen de zaak 'voor onbepaalde tijd' aan te houden. De verdachten waren niet aanwezig.