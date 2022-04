Strafzaak Johan en Frans van Laarhoven gaat verder: ‘Hopen op schikking’

De rechtszaak tegen oprichter van The Grass Company Johan van Laarhoven en zijn broer Frans gaat woensdag verder. De broers worden verdacht van onder meer witwassen en belastingontduiking. De zaak sleept al meer dan tien jaar en werd extra ingewikkeld toen Johan van Laarhoven jarenlang achter de tralies zat in Thailand. Een bron dicht bij de broers zegt dat ze hopen dat er woensdag duidelijkheid komt over een schikking.

Johan van Laarhoven opende begin jaren tachtig de eerste coffeeshop van Nederland, in Tilburg. Die breidde hij uit tot een keten: The Grass Company. Justitie verdenkt hem, zijn broer Frans en de huidige baas Marco de Jong ervan dat ze jarenlang bij de inkoop van wiet hebben gesjoemeld met de prijzen.

Honderd jaar cel

In 2011 begon justitie een onderzoek. In datzelfde jaar verkocht Johan van Laarhoven The Grass Company om in Thailand van zijn pensioen te gaan genieten. Justitie vroeg de Thaise politie om hulp, met als gevolg dat die een eigen onderzoek instelde. Resultaat daarvan was, dat Van Laarhoven in Thailand werd veroordeeld tot ruim honderd jaar cel.

Na ruim vijf barre jaren in ‘de hel van Bangkok’ kon Van Laarhoven worden teruggehaald naar Nederland. Hij spande een rechtszaak aan tegen de staat, die nog loopt en die los staat van de strafzaak die justitie nu weer heeft opgepakt.

Al het gedoe heeft de zaak flink vertraagd. Iedereen verwacht dat de rechtbank daar wel rekening mee zal houden. In deze zaak wordt ook al sinds 2018 gesproken over een schikking. Een bron dicht bij de broers, die anoniem wil blijven, geeft aan dat die gesprekken lopen: “Het zou mooi zijn als een schikking lukt. Anders gaan we met liefde en plezier de zittingzaal in. Maar het zou zo veel makkelijker zijn als we eruit komen.”

'Ellende besparen'

De zaak wordt woensdag niet inhoudelijk behandeld. Toch wordt het een interessante dag, lijkt het. “Dan gaat het erover hoe we dat uiteindelijke resultaat gaan communiceren met de rechtbank. De partijen liggen ver uit elkaar. Maar als je het kunt uitwerken in een schikking, bespaar je Johan nog meer ellende, je hebt voor alle partijen duidelijkheid en je voorkomt een juridisch drama qua tijdspanne.”

Er ligt een groot pakket aan beschuldigingen tegen Johan en Frans van Laarhoven en De Jong: lidmaatschap van een misdaadorganisatie, grootschalig witwassen, belastingfraude en drugshandel. Volgens justitie hebben ze miljoenen euro's nooit opgegeven aan de belastingdienst en weggesluisd naar vage bedrijven in Luxemburg en Panama.

De naam van de bron rond Johan en Frans van Laarhoven is bij de redactie bekend.

LEES OOK:

Proces rond Johan van Laarhoven nieuw leven ingeblazen, maar weer zonder Johan

Johan van Laarhoven praat over miljoenenschikking met justitie