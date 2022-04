Meer wolven dan ooit in Brabant maar ze lopen allemaal door

Het aantal wolven in Brabant is nog nooit zo hoog geweest. De afgelopen drie maanden hebben er zes wolven door onze provincie gelopen blijkt uit onderzoek van Bij12. De enige wolf die zich vast in onze provincie gevestigd had is vertrokken. Volgens Glenn Lelieveld van Zoogdiervereniging en coördinator van het Wolvenmeldpunt zal het niet lang duren totdat wij weer een eigen wolf hebben

Het onderzoeksbureau Bij12 houdt voor alle provincies bij welke wolven er zijn en of ze bijvoorbeeld een schaap bijten. Zij hebben nu zes verschillende wolven waargenomen in onze provincie. “Er worden bij verschillende schapen en drollen genetisch materiaal verzameld. Dat wordt geanalyseerd en vergeleken met genetische materiaal dat beschikbaar is in andere landen", vertelt Lelieveld.

Het gaat hier dus niet om wolven die op dit moment in onze provincie verblijven, maar door onze provincie heen zijn gelopen. “We zien elke winter dat wolven weggaan bij hun ouderlijke roedel en op zoek gaan naar nieuw leefgebied. Die leggen daarvoor honderden en soms wel duizenden kilometers af. Dan lopen ze ook door Brabant heen.”

Doodgereden wolf

Een van de zes wolven die door de provincie trokken, vond hier de dood. Deze is omgekomen bij een aanrijding 17 januari op de A67 bij Aalst.

Niet lang geleden hadden wij in Brabant nog wel onze ‘eigen’ wolf, maar die is vertrokken. “Die lijkt nu doorgelopen te zijn naar Duitsland. Ondanks dat hij twee jaar in dat gebied gezeten heeft. Wat de oorzaak daarvan is weten we niet goed.”

Nieuwe wolf

Volgens Glenn Lelieveld zal het niet lang duren totdat er in Brabant weer een langer verblijft. “We zien dat de populatie wolven in Duitsland en Frankrijk toeneemt. Nederland wordt een wolvenland. De verwachting is dat alle hoge zandgronden wolvengebied zijn of kunnen zijn. Er gaan er nog veel meer komen.”

Het zou wel kunnen zijn dat we op dit moment al een een hebben die hier is neergestreken. “We zien aan beide kanten van de grens veel wolvenactiviteit. We kunnen pas na zes maanden zeggen of hij daar echt blijft hangen. We gaan het zien.”