Reeks overvallen na nepdates: vijf jonge Tilburgers opgepakt en verhoord

De politie heeft vijf jongens tussen de 17 en 22 jaar aangehouden voor een reeks berovingen in Tilburg. De jongens lokten hun slachtoffers via een vals account naar een nepdate. Vorige maand werd de oudste verdachte al opgepakt.

Dat gebeurde op dinsdag 15 maart. De 22-jarige Tilburger werd verdacht van betrokkenheid bij de overval van een 52-jarige man. Die dacht op 31 december een date met een vrouw te hebben, maar eenmaal aangekomen op het Mascagnihof, stapten drie mannen bij hem in de auto. Daar bedreigden ze het slachtoffer met een mes.

Omdat hij niet veel geld bij zich had, dwongen ze de man in zijn eigen auto naar een pinautomaat te rijden en zijn pincode af te geven. De overvallers namen honderden euro's op van zijn rekening. Daarna moest het slachtoffer weer terug rijden en stapten de overvallers even later op het Perosihof weer uit.

Na die overval verspreidde de politie camerabeelden. Daarop werd de 22-jarige Tilburger herkend. Twee dagen na zijn arrestatie, op 17 maart, meldden nog vier jongens zich (één van 17, twee van 18 en nog één van 19). Zij zijn inmiddels ook allemaal verhoord.

Meerdere overvallen

Het vijftal zou niet alleen betrokken zijn geweest bij de overval op het Mascagnihof. Twee dagen daarvoor zouden ze ook al een 31-jarige Tilburger van zijn fiets af hebben getrokken en met een mes hebben bedreigd op de Goirlekanaaldijk. Ze dwongen de man zijn pinpas af te geven.

Even later sloeg het stel nog een keer toe. Ook toen maakten ze gebruik van een nepaccount op een datingapp. Op de Paganinistraat mishandelden ze een 30-jarige Tilburger, die uiteindelijk na een worsteling wist te ontkomen.

