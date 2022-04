Ontslagen wethouder Schoolmeesters keert niet terug in nieuw college

Oud-wethouder Guido Schoolmeesters (Foto: Alice van der Plas).

De ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters uit Someren keert niet terug in het nieuwe college. Schoolmeesters werd met een flink aantal voorkeursstemmen gekozen in de nieuwe gemeenteraad en wilde graag terugkeren op het wethouderspluche. Maar bij de andere partijen in de raad is geen draagvlak voor Schoolmeesters als wethouder.

De partij van Schoolmeesters, de Gemeenschapslijst, boekte een klinkende overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens een advies van de informateur zou een coalitie van Gemeenschapslijst, het CDA en Wij zijn Someren-VVD een goede kans maken op een stabiel bestuur in Someren. Maar daar zaten volgens de informateur wel voorwaarden aan, onder meer dat Schoolmeesters niet meer op het pluche gaat zitten. De andere partijen willen dan niet meer samenwerken. De oud-wethouder werd door de gemeenteraad ontslagen, omdat hij zijn zoon voorgetrokken zou hebben bij de koop van een huis. Ook zou hij een bouwbedrijf bevoordeeld hebben. Schoolmeesters is woedend over zijn ontslag en vocht ook in de rechtbank om zijn goede naam te herstellen.

"Anders zouden we in de oppositie terecht komen."