Grote groep NAC-supporters voor rechter na rellen bij NAC-stadion

Een grote groep vermeende hooligans moet zich deze week voor de rechter verantwoorden, omdat zij vorig jaar zouden hebben meegedaan aan voetbalrellen bij het stadion van NAC. Het gaat om 27 verdachten, onder hen zijn twee minderjarigen.

Het Openbaar Ministerie vervolgt hen onder meer voor openlijke geweldpleging en vernieling. Die aanklachten verschillen nogal. Tientallen agenten deden aangifte tegen relschoppers. Volgens hen was er ook sprake van mishandeling of zelfs poging tot doodslag.

Maandag staan de eerste negen mannen terecht. De anderen volgen op dinsdag, woensdag en donderdag.

Hek forceren

NAC-supporters waren op zondag 23 mei 2021 woedend over de verloren play-offwedstrijd tegen NEC (1-2). Hierdoor promoveerden niet de Bredanaars, maar de Nijmegenaren naar de Eredivisie.

Vanwege de toen geldende coronamaatregelen mochten slechts 2500 toeschouwers naar binnen. Ook buiten het Rat Verlegh Stadion verzamelde zich een grote groep supporters. Na de wedstrijd probeerden zij alsnog het stadion binnen te komen door een hek te forceren. De ME kon dit ternauwernood voorkomen, maar moest het daarbij wel flink ontgelden.

Zwaar vuurwerk en stoeptegels

Hooligans belaagden de politie. Zij gooiden met hekken, stenen, fietsen, flessen en zwaar vuurwerk. Mensen haalden stoeptegels uit de grond, maakten deze kapot en gooiden ze naar de ME. Ook zou mortiervuurwerk horizontaal in de richting van de politie zijn geschoten.

Meerdere agenten raakten in het nauw en liepen verwondingen op. Een van hen brak een hand, anderen hadden last van kneuzingen. Ook de schade aan politiebussen was aanzienlijk.

Zwarte bladzijde

Na de rellen spraken de gemeente Breda en NAC van 'een zwarte bladzijde'. "Het geweld ging alle grenzen te buiten", schreven ze in een gezamenlijk statement. "Dit had niets meer met voetbal te maken en niets met het supporten van je club. Dit gedrag doet de naam van NAC Breda, de echte supporters en de stad Breda geen enkele eer aan."

Tijdens de rellen hield de politie zes mannen aan. Erna publiceerde de politie foto's van de relschoppers op het internet. Hierna meldde een aantal zich alsnog.