PSV'er Noni Madueke reed met vals Brits rijbewijs: 1370 euro boete

PSV-speler Noni Madueke (20) krijgt een geldboete van 1370 euro en een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur, omdat hij eind vorig jaar zonder rijbewijs rondreed. Dat heeft de politierechter maandagochtend bepaald. Agenten hielden hem op 29 december aan in de buurt van Eindhoven Airport. Daar bleek dat hij een vals Brits document bij zich had.

Madueke was samen met zijn vader en advocaat aanwezig bij de politierechter. Via een tolk volgde hij de rechtszaak. De zaak begon met het verzoek van zijn advocaat Noortje Lut om de zaak achter gesloten deuren te behandelen.

De rechter ging, na een kwartiertje denken, uiteindelijk mee in dit verzoek. "Vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van een erg jeugdige verdachte verzoek ik iedereen de zaal te verlaten", zei de rechter. Volgens haar zou een openbare behandeling een ‘goede rechtspleging’ ernstig schenden. Hier valt uit op te maken dat Madueke zou zwijgen als er journalisten in de zaal zitten.

Uniek

Het sluiten van de deuren van een rechtszaak komt niet vaak voor. Alleen minderjarigen mogen hun zaak achter gesloten deuren behandelen, verder is de regel dat rechtszaken in het openbaar behandeld worden.

Zonder de aanwezigheid van pers deed de PSV’er uiteindelijk zijn verhaal tegen de rechter. Op de Freddy van Riemsdijkweg zagen marechaussees Muadueke achter het stuur van een auto zitten. Toen ze hem controleerden, bleek hij niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. De geboren Engelsman toonde vervolgens valse Britse papieren. Daarom werd de voetballer gearresteerd.

‘’Het is echt een gevaar op de weg als mensen rijden zonder rijbewijs’’, zegt de rechter in haar uitspraak. ‘’Het is daarbij ook heel kwalijk dat u een vals rijbewijs toont." Wel gaf de rechter aan rekening te houden met de jonge leeftijd van Madueke. "En ook de impact voor u als bekende voetballer is groot. Normaal wordt er geen naam genoemd, in uw geval wel. Ook dat weeg ik mee.’’

Voor het valse rijbewijs krijgt Madueke 1000 euro boete. Het rijden zonder rijbewijs levert hem een boete van 370 euro op.

